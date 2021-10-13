Международное энергетическое агентство прогнозирует рост спроса на газ

Мировая потребность в природном газе ближайшие пять лет будет расти Фото: REUTERS

Мировой спрос на газ будет расти еще как минимум пять лет, прогнозирует Международное энергетическое агентство (МЭА) в ежегодном докладе World Energy Outlook.

В нем приводятся три сценария развития ситуации. Первый учитывает все имеющиеся на данный момент климатические политики, включая те, что находятся в разработке, второй исходит из условия исполнения властями всех взятых на себя обязательств точно в срок, третий берет за основу достижение углеродной нейтральности к 2050 году.

"Спрос на природный газ растет во всех сценариях в течение следующих пяти лет", - говорится в докладе.

В дальнейшем возможно падение потребности в природном газе, однако это частично компенсируется увеличением спроса на низкоуглеродные газы.

Аналитики приходят к выводу, что спрос на газ к 2030 году будет выше, чем сейчас, но расходятся в процентах, называя цифры от 5% до 15%.

Напомним, биржевая цена газа в Европе на открытии торгов в среду, 6 октября 2021 года, превысила 1550 долларов за тысячу кубометров, в очередной раз побив исторический рекорд. Позже стоимость газа достигла 1 900 долларов, затем упала.

Как писал сайт kp.ru, группа из пяти стран Евросоюза выступила с предложением провести тщательное расследование причин рекордного скачка цен на газ в Европе. Инициаторами расследования от ЕС выступают Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция. Также эти пять стран призвали установить общие правила по объемам запасов газа, что, как предполагается, должно смягчить скачки цен на голубое топливо.