Пять стран ЕС предложили расследовать причины рекордного скачка цен на газ в Европе Фото: REUTERS

Группа из пяти стран Европейского союза выступила с предложением провести тщательное расследование причин рекордного скачка цен на газ в Европе. Об этом говорится в совместном заявлении государств, опубликованном журналистом Bloomberg Хавьером Бласом в Twitter.

Инициаторами расследования от ЕС выступают Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция.

- Что касается газа, то функционирование европейского рынка газа следует расследовать, чтобы понять, почему текущие газовые контракты оказались недостаточны, - говорится в заявлении.

Также эти пять стран призвали установить общие правила по объемам запасов газа, что, как предполагается, должно смягчить скачки цен на голубое топливо. Авторы документа призывают к проведению реформы рынка электроэнергии Евросоюза, чтобы улучшить взаимосвязь между стоимостью выработки электричества и его конечной ценой для потребителей.

Накануне сообщалось, что цена на газ в Европе ежедневно ставит новый рекорд. На открытии торгов 1 октября о стоимость голубого топлива достигла отметки в 1200 долларов за 1 тысячу кубометров.