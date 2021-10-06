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Экономика6 октября 2021 2:03

Пять стран ЕС предложили расследовать причины рекордного скачка цен на газ в Европе

В заявлении этих государств предлагается повысить координацию при покупках с целью дальнейшего улучшения общих позиций
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Пять стран ЕС предложили расследовать причины рекордного скачка цен на газ в Европе

Пять стран ЕС предложили расследовать причины рекордного скачка цен на газ в Европе

Фото: REUTERS

Группа из пяти стран Европейского союза выступила с предложением провести тщательное расследование причин рекордного скачка цен на газ в Европе. Об этом говорится в совместном заявлении государств, опубликованном журналистом Bloomberg Хавьером Бласом в Twitter.

Инициаторами расследования от ЕС выступают Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция.

- Что касается газа, то функционирование европейского рынка газа следует расследовать, чтобы понять, почему текущие газовые контракты оказались недостаточны, - говорится в заявлении.

Также эти пять стран призвали установить общие правила по объемам запасов газа, что, как предполагается, должно смягчить скачки цен на голубое топливо. Авторы документа призывают к проведению реформы рынка электроэнергии Евросоюза, чтобы улучшить взаимосвязь между стоимостью выработки электричества и его конечной ценой для потребителей.

Накануне сообщалось, что цена на газ в Европе ежедневно ставит новый рекорд. На открытии торгов 1 октября о стоимость голубого топлива достигла отметки в 1200 долларов за 1 тысячу кубометров.