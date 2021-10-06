Цена газа в Европе вновь обновила исторический максимум, превысив $1550 за тысячу кубометров

Биржевая стоимость газа в Европе превысила 1550 долларов за тысячу кубометров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Биржевая цена газа в Европе на открытии торгов в среду, 6 октября 2021 года, превысила 1550 долларов за тысячу кубометров, в очередной раз побив исторический рекорд. Об этом гласят данные биржи ICE.

Цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в 9:10 по московскому времени сразу выросла до 1559 долларов за 1 тысячу кубометров. Хотя сегодня утром стоимость газа достигала 1606 долларов за тысячу кубометров.

5 октября цена газа впервые в истории стоимость топлива преодолела отметку в 1450 долларов за тысячу кубометров. Цены на газ выросли с 1190 долларов до 1456,8 доллара за тысячу кубометров. Только к концу торгов они немного снизились - до 1442,4 доллара за тысячу кубов. Однако это все равно почти на 25% выше расчетной цены.

Напомним, группа из пяти стран Европейского союза выступила с предложением провести тщательное расследование причин рекордного скачка цен на газ в Европе. Инициаторами расследования от ЕС выступают Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция. Также эти пять стран призвали установить общие правила по объемам запасов газа, что, как предполагается, должно смягчить скачки цен на голубое топливо. Авторы документа призывают к проведению реформы рынка электроэнергии Евросоюза, чтобы улучшить взаимосвязь между стоимостью выработки электричества и его конечной ценой для потребителей.