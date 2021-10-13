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Здоровье13 октября 2021 9:11

Минздрав намерен зарегистрировать «Спутник V» для подростков через две недели

С начала 2021 года тяжелое течение заболевания коронавирусной инфекцией все чаще наблюдается среди детей
Юлия Хвощ
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Минздрав может зарегистрировать «Спутник V» для подростков через две недели

Минздрав может зарегистрировать «Спутник V» для подростков через две недели

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вакцина от коронавируса для подростков 12-17 лет может появиться уже через две недели после заключения экспертов. Об этом заявил помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов, пишет «Коммерсантъ».

Доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Н. И. Пирогова Иван Коновалов заявил, что с начала 2021 года тяжелое течение заболевания коронавирусной инфекцией все чаще наблюдается среди детей.

– В течение двух недель мы ожидаем заключение экспертной организации по вакцине для подростков, на основании которого будет приниматься решение о ее регистрации, — сказал Кузнецов.

Он также подчеркнул, что вакцинация детей от коронавируса является самым эффективным способом борьбы с распространением инфекции и применяется во многих странах мира.

Главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России Лейла Намазова-Баранова отметила, что в мире приоритетными методом для защиты детей является вакцинация родителей, медиков и педагогов. После этого при наличии вакцин, доказавших свою эффективность, прививаются подростки 12–17 лет.

Ранее сообщалось, что детей с заболеванием COVID-19 стали чаще госпитализировать на Кубани. Обстановка обострилась из-за возникновения новых штаммов. У переболевших обнаруживают последствия инфекции – поражение жизненно важных органов, требующих реабилитации.