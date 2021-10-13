Эксперт Минздрава рассказала, в каком возрасте дети больше подвержены риску заражения коронавирусом

Колосова развеяла миф, что дети не болеют COVID-19. По ее словам, они также болели инфекцией в первый год пандемии, но в более легкой форме Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

Старший научный сотрудник НИКИ детства Минздрава Московской области доцент кафедры детских болезней Наталья Колосова рассказала "Ридусу", что дети на первом году жизни и в подростковом возрасте наиболее подвержены коронавирусной инфекции.

"В наибольшей степени подвержены заболеванию COVID-19 дети в младенческом возрасте — на первом году жизни и подростки после 13 лет, потому что они уже как взрослые, поэтому и болеют чаще, дети с хроническими заболеваниями (сахарный диабет). Но заболеваемость в этих группах все равно ниже по сравнению с заболеваемостью во взрослых группах (дети составляют 7,6% от всех случаев)", - пояснила эксперт.

Колосова развеяла миф, что дети не болеют коронавирусом. По ее словам, дети также болели инфекцией в первый год пандемии, но в более легкой форме.

"Сейчас в связи с изменением штамма коронавирусной инфекции ситуация несколько поменялась. Смертность в детской популяции по-прежнему гораздо ниже, но увеличилось количество случаев тяжелого течения болезни", - добавила она.

Собеседница издания рассказала о симптоме, который должен насторожить родителей - высокая температура. Если она не сбивается несколько дней, то это повод обратиться к врачу.

Доктор медицинских наук, профессор РАН, Симон Мацкеплишвили рассказывал "Свободной прессе", что если болезнь протекает относительно тяжело, это свидетельствует о выраженной активации иммунной системы, которая уничтожает вирус и затем возвращается к нормальному состоянию.