Американский лоббист рассказал, как выйти из-под санкций США

Чтобы опротестовать санкции нужно работать с Советом по национальной безопасности, Белым домом, Госдепом и Минюстом, считает Стрик. Фото: Евгения ГУСЕВА

Глава лоббистской фирмы Stryk Global Diplomacy Роберт Стрик в беседе с Lenta.ru рассказал, что для того чтобы вывести кого-либо из-под санкций США нужно доказать американским чиновникам, что попавшее под ограничения лицо или компания не имеет отношения к той проблеме, из-за которой вводились санкции.

"Нужно знать, какие внешнеполитические установки США привели к санкциям: проблема в гуманитарной области, в финансовой или в политической — что-то с демократией, например. Далее нужно сформировать план того, как доказать американскому государству, что вы не имеете отношения к данной проблеме, что указывающая на это информация неверна", - заявил лоббист.

Он отметил, что четко прописанного плана, как выйти из-под санкций не существует, так как механизм работы управления Минфина США, отвечающего за применение санкций, очень запутаны. Чтобы опротестовать санкции нужно работать с Советом по национальной безопасности, Белым домом, Госдепом и Минюстом, считает Стрик.

"Это очень трудозатратная задача. И это учитывая, что никто толком не знает, как в этот санкционный список попадают", - добавил он.

Ранее сообщалось, что Европейский союз расширил список санкций "за подрыв суверенитета Украины", добавив в него восемь физических лиц. В список были включены в основном сотрудники судебных органов Крыма и Севастополя и служб безопасности, сообщает RT.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что западные страны во главе с США не смогут изменить того, что Крым стал частью России. Полуостров навсегда останется в составе государства, так как присоединение произошло в соответствии с международным правом, передает телеканал "360".