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Здоровье13 октября 2021 11:57

Треть пожилых жителей Москвы сделали прививки от коронавируса

В Оперштабе напомнили, что 86% смертей от коронавируса приходятся на людей в возрасте старше 60 лет
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Прививка от коронавирусной инфекции на 90% снижает риск госпитализации

Прививка от коронавирусной инфекции на 90% снижает риск госпитализации

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Только треть пожилых москвичей прошли вакцинацию от коронавируса, сообщает в среду, 13 октября, оперативный штаб Москвы в своем Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что на людей в возрасте старше 60 лет приходится 86% смертей от коронавирусной инфекции и 80% занятых больничных мест с ИВЛ. Кроме того, пожилыми людьми заняты 70% реанимационных мощностей.

У тех, кому за 60 лет, лишь 4% случаев болезнь протекает бессимптомно. Порядка 50% заболевшим в этом возрасте требуется госпитализация.

Как ранее писал сайт kp.ru, французские ученые выяснили, что прививка от коронавирусной инфекции на 90% снижает риск госпитализации. При этом значительный защитный эффект наблюдается и в случае со штаммом "дельта" - 84% для лиц от 75 лет и старше и 92% для людей в возрасте 50 - 75 лет.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что темпы вакцинации от коронавируса в стране необходимо наращивать.