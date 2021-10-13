В Кремле назвали неуместными призывы к России признать ответственность за катастрофу МН17

В Кремле раскритиковали призывы признать ответственность за крушение MH17 Фото: REUTERS

В Кремле назвали недопустимыми и неуместными призывы к России признать ответственность за катастрофу MH17, поскольку трагедия произошла в небе над Украиной, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

– Честно говоря, пока я не имел возможности с этим ознакомиться, но опять же подобные призывы – абсолютно неуместны, недопустимы. Они недопустимы, потому что все-таки эта трагедия произошла в небе над территорией Украины, – сказал Песков.

Он также прокомментировал Песков слова журналиста о том, что якобы в расследовании все идет к тому, что Россию обвинят в этом преступлении и что это сделали военные 53-й зенитно-ракетной бригады из Курска.

– Никаких вердиктов на этот счет нет, давайте реагировать на новости по мере их поступления, – сказал Песков.

Ранее сообщалось, что окружной суд Гааги отложил приговор обвиняемым по делу о крушении в 2014 году малайзийского Boieng рейса MH17 на востоке Украины до конца 2021 года.