Российских автомобилистов предупредили о массовом лишении водительских прав Фото: Евгения ГУСЕВА

Российских автомобилистов будут массово лишать водительских прав из-за долгов, сообщил источник, близкий к Федеральной службе судебных приставов (ФССП).

Лишение прав коснется тех, чей суммарный долг превышает 10 тысяч рублей. В первую очередь, это злостные неплательщики, в том числе должники по алиментам. Кроме того, водительских удостоверений могут лишить должников, пользующихся услугами каршеринга, пишет Autonews.

Приставы будут работать в этом направлении вместе с Госавтоинспекцией. Инспекторы ГИБДД при наличии долгов будут выписывать автомобилистам административный протокол по статье 17.17 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Должников будут лишать прав сроком до одного года, также им могут грозить до 50 часов общественных работ.

Сайт kp.ru писал, как не стоит вести себя за рулем, чтобы не лишиться водительского удостоверения.