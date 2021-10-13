Умер Андрей Шаповальянц, экс-министр экономики РФ Фото: wikipedia.org

Умер Андрей Шаповальянц, экс-министр экономики РФ. Он скончался в Москве скончался от коронавирусной инфекции.

Бывший министр экономики РФ и председатель совета директоров автозавода «КамАЗ» проходил лечение в одной из больниц столицы.

Как стало известно сайту mk.ru, Андрей Шаповальянц был госпитализирован с заболеванием несколько дней назад. Его доставили в 52-ю городскую больницу, но врачам не удалось спасти пациента.

69-летний мужчина скончался утром 13 октября.

Андрей Шаповальянц — кандидат экономических наук, российский государственный деятель.

С 1998 по 2000 годы возглавлял министерство экономики РФ. После занимал ключевые посты в банках и государственных структурах.

В 2000 году выбран председателем совета директоров автозавода "КамАЗ". В 2007 году так же занял пост генерального директора ОАО «Управляющая компания «Мурманский транспортный узел".