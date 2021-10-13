Мишустин подписал положение о госконтроле оборота персональных и биометрических данных

Михаил Мишустин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о государственном контроле в сфере идентификации и аутентификации. Текст документа опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, компании разделяются на три группы по тяжести причинения вреда охраняемым ценностям в случае утечки.

К категории А (высокая тяжесть) объекты контроля, осуществляющие деятельность по идентификации (аутентификации) людей с использованием личных персональных данных или оказывающим услуги в этой области.

К категории Б (средняя) относят объекты, которые с использованием персональных биометрических данных осуществляют только аутентификацию, либо оказывают услуги в этой области.

К категории С (низкая) относятся объекты, использующие биометрию для аутентификации в системах СКУД – для входа на охраняемую территорию и выхода с нее.

В зависимости от присвоенной категории будет осуществляться тот или иной уровень госконтроля. Эта обязанность возлагается на Минцифры РФ. Постановление вступит в силу с 1 января 2022 года.