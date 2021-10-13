Желтый уровень погодной опасности объявлен в Московской области Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жителей Московской области в период с 13 октября до 15 октября ожидают сильные дожди.

Как сообщается на сайте Гидрометеоцентра, в регионе объявлен желтый уровень опасности. Осадки ожидаются с 21:00 среды, 13 октября.

Напомним, в конце сентября 2021 в Москве выпало 37% месячной нормы осадков.

Сайт kp.ru писал, что по предварительным сводкам Гидрометцентра зима 2021–2022 не заставит москвичей бегать по магазинам в поисках дополнительных обогревателей в квартиру. Однако сюрпризов от природы никто не исключает, поэтому лучше спланировать и работу, и отдых на зиму, руководствуясь долгосрочными прогнозами.

По данным синоптиков, скорее всего, зима начнется в Москве, как и обычно, в конце ноября — тогда столбик термометра опустится ниже нуля и выпадет первый снег.