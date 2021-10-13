Путин заявил, что у него сложились рабочие отношения с Байденом

Владимир Путин рассказал о своих отношениях с американским президентом Джо Байденом. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин 13 октября во время выступления на «Российской энергетической неделе» рассказал, как складываются его отношения с президентом США Джо Байденом. Эти отношения он охарактеризовал как рабочие и устойчивые, а отношения с действующей американской администрацией назвал «вполне конструктивными».

Владимир Путин добавил, что вопросы дальнейших его контактов с Джо Байденом обсуждает находящаяся с визитом в Москве заместитель главы госдепартамента США Виктория Нуланд.

В то же время Путин заметил, что не обсуждал с Джо Байденом вопросы цен на нефть.

Ранее на kp.ru рассказывалось, как на «Российской энергетической неделе» Владимир Путин поспорил с журналисткой Хэдли Гэмбл, об объемах поставок российского газа в Европу. Также российский президент, выступая на "Российской энергетической неделе", рассказал, что Россия, а до нее Советский Союз, всегда выполняли обязательства по контрактам, и Европа получала газ даже в напряженные времена "холодной войны".