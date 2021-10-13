Путин заявил, что Европа получала газ даже в период Холодной войны

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия, а до нее СССР, всегда выполняли контрактные обязательства по поставкам энергоресурсов в Европу. Как отметил президент в ходе выступления на "Российской энергетической неделе", даже в самые напряженные периоды отношений с европейскими партнерами страна не разрывала соглашений.

"Даже в самые сложные периоды Холодной войны мы исполняли контрактные обязательства, поставляя газ в Европу", - подчеркнул Путин.

Он отметил, что нынешняя ситуация с энергетическим кризисом в Европе не связана с Россией, так как страна, как и всегда, поставляет партнерам топливо в оговоренных объемах. Причинами возникшей ситуации Путин считает дефицит электроэнергии.

"Рост цен на газ в Европе стал следствием дефицита электроэнергии, а не наоборот. И не нужно, что называется, перекладывать с больной головы на здоровую", - подчеркнул Путин.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин подтвердил, что Россия будет стремиться к достижению углеродной нейтральности к 2060 году.