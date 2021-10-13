Путин допустил подорожание нефти до 100 долларов за баррель

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Российской энергетической недели в среду, 13 октября. Глава государства оценил, может ли стоимость нефти превысить потолок в 100 долларов за баррель.

"Вполне возможно. Она сейчас растет в цене", – ответил Путин на соответствующий вопрос журналистов в ходе общения с прессой.

Президент отметил, что на данный момент Россия и ее партнеры из объединения ОПЕК+ делают все, чтобы нефтяной рынок стабилизировался, для чего, в частности, не допускают резких скачков цен.

"Это не в наших интересах", - резюмировал Путин.

Как ранее писал сайт kp.ru, цены на нефть продолжают расти уже несколько месяцев. В 2021 году уровень нефтегазовых доходов российского бюджета и внебюджетных фондов могут вырасти почти на 70% по сравнению с 2020 года. Это означает, что высокие цены на нефть и газ дадут РФ заработать на ситуации порядка 50 миллиардов долларов.