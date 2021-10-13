Вильфанд: дожди будут идти в Москве до выходных, 16 октября 2021 года

Температура воздуха постепенно начнет снижаться Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ждет москвичей на текущей неделе, до 17 октября 2021 года.

По словам синоптика, солнечные деньки закончились и пришло время доставать зонтики и дождевики.

До выходных 16-17 октября, в Москве будут идти дожди. Небо затянут тучи, в целом в столице будет хмуро до конца недели.

- Такая погода связана с тем, что значительно понизилось давление, - делится Роман Вильфанд с RT.

Но не стоит отчаиваться. В целом на улице будет тепло. Несмотря на отсутствие солнца, ночи станут теплее. Температура повысится до +5...+7 °C. А вот днем будет прохладно.

- Потом что солнечные лучи не будут пробиваться сквозь слой облаков. Поэтому днем ожидается всего +7…+9 °C, - говорит синоптик.

Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков говорит, что самым холодным днем этой недели станет один из предстоящих выходных.

- Самым теплым днем недели был понедельник, когда воздух прогрелся до +13 градусов, а самым холодным будет какой-то из выходных, когда температура не превысит + 7...+ 8 градусов", – уточнил Старков Москве 24.

А вот в Московской области с 13-15 октября объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за дождя, который местами будет сильным.

Аналогичное предупреждение действует на территории Калужской, Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской, Тамбовской и Орловской областей, сообщает РИАМО. Подробнее: https://www.m24.ru/news/obshchestvo/13102021/187422?utm_source=CopyBufПодробнее: https://www.m24.ru/news/obshchestvo/13102021/187422?utm_source=CopyBuf