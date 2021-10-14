Самолет Як-18Т успешно прошел предполетные испытания

Самолет Як-18Т с авиационным двигателем АПД-500, созданным на основе двигателя от автомобилей серии Aurus, прошел предполетные испытания.

В частности, воздушное судно выполнило комплекс пробежек и подлетов на аэродроме. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального института авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ, входит в НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского").

- Испытания состояли сначала из запусков, отработки режимов, приемистости двигателя и замера статической тяги на самолете на привязи; затем Як-18Т выполнил комплекс пробежек и подлетов. В ходе испытаний двигатель показал устойчивую работу, - цитируют сообщение РИА Новости.