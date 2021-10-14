В центре Москвы обновят старинный Калитниковский пруд

Специалисты столичного Комплекса городского хозяйства приступили к благоустройству старинного пруда.

Есть на Таганке столетний Калитниковский пруд. Около него любят гулять жители соседних домов, кормить уточек и делать красивые селфи. Скоро это место станет еще уютнее. Специалисты столичного Комплекса городского хозяйства приступили к благоустройству старинного пруда.

Основные работы планируют завершить до конца 2021 года. Напомним, список водоёмов для благоустройства и реконструкции составляют ежегодно с учетом мнения горожан. Одним из таких адресов стал и Калитниковский пруд.

ЧТО СДЕЛАЮТ

Водоем площадью 2,4 гектара:

- очистят от донных отложений, толщина которых в некоторых местах достигает трех метров. Ведь за последние годы пруд обмелел и зарос водорослями. Теперь из него извлекут около 23 тысяч кубических метров ила;

- защитят от обмеления. Для этого сформируют новую форму дна и сделают водоупорный слой, чтобы избежать водопотери;

- украсят 4 зонами биоплато общей площадью более 800 квадратных метров. По краям водоема высадят ирис обыкновенный, ирис болотныи , кубышку желтую. Эти растения борются с цветением воды и служат укрытием для рыб и местом для гнездования водоплавающих птиц;

- благоустроят береговую линию. На протяжении 130 метров сделают песчаный откос для удобного выхода пернатых из воды.

СПРАВКА «КП»

Калитниковский пруд появился более 100 лет назад на месте запруды речки Хохловки. В начале XX века ее «спрятали» в подземный коллектор, а запруда стала заболачиваться и на ней создали искусственный пруд.

По одной из версий, название пруд получил от исторической местности Калитники, где жили мастера, делавшие кожаные сумки и кошели (калиты). Их звали калитниками, отсюда и название местности.