Нефть марки Brent подорожала до 83,91 доллара за баррель

Цены на нефть уже совсем близки к трехлетнему максимуму Фото: REUTERS

Мировые цены на нефть в четверг, 14 октября, продолжают расти. На этот раз топливо подорожало на 0,8 - 0,85%. В итоге стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2021 года на лондонской бирже ICE достигла 83,91 доллара за баррель.

Напомним, 11 октября, впервые за три года стоимость нефти марки Brent превысила 84 доллара за баррель.

Эксперты связывают тенденции роста с опасениями, что из-за дефицита газа в хранилищах Европы возможен вариант с использованием нефти в качестве альтернативного источника энергии.

Кроме того, это связано с рекомендациями мониторингового комитета ОПЕК+. В организации стран-экспортеров нефти было решено восстановить добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки в ноябре 2021 года.

Как ранее писал сайт kp.ru, Минфин России опасается катастрофического снижения уровня мирового спроса на нефть в долгосрочной перспективе. В частности, подобные риски ведомство видит, если западные страны подпишут соглашение о декарбонизации.