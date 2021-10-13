Путин объяснил рост цен на газ в Европе дефицитом электроэнергии Фото: REUTERS

Рост цен на газ в Европе был спровоцирован дефицитом электроэнергии, заявил президент России Владимир Путин, выступая на Российской энергетической неделе.

«Рост цен – следствие дефицита электроэнергии, а не наоборот. Не нужно перекладывать с больной головы на здоровую. Как будто не видят цифр, реалий, просто прикрывают свои собственные ошибки», – сказал глава государства.

Он объяснил, что за последние 10 лет доля возобновляемых источников энергии выросла, однако этот рынок отличается непостоянством выработки энергии, в связи с чем нужны более широкие резервы. Многие страны понадеялись в этом году на спотовые поставк, и в условиях ажиотажного спроса подстегнули цены, отметил Путин.

Как писал сайт kp.ru, ранее президент России по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что рекордная стоимость газа в Европе связана с политикой Еврокомиссии.