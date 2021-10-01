Минфин РФ опасается катастрофического снижение спроса на нефть в долгосрочной перспективе Фото: REUTERS

Минфин России опасается катастрофического снижения уровня мирового спроса на нефть в долгосрочной перспективе. В частности, подобные риски ведомство видит, если западные страны подпишут соглашение о декарбонизации. Об этом говорится в докладе Минфина об "Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов".

- Долгосрочные перспективы спроса на нефть становятся все более негативными. В случае, если объявленные намерения ряда стран по достижению углеродной нейтральности к 2050 году обретут законодательный статус ...то спрос на нефть снизится до катастрофических значений, - говорится в документе.

В ведомстве также отмечают, что в таком случае стоимость нефти будут определять эксплуатационными расходами на ее добычу. То есть риски заключают в том, что цены могут упасть до 25 долларов за баррель.

Ранее сообщалось, что в мае 2022 года наша страна сможет выйти на докризисный уровень добычи нефти. По словам вице-премьера, новое решение ОПЕК+ позволит российскому бюджету получить дополнительно 400 миллиардов рублей в 2021-2022 годах.