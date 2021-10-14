Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество14 октября 2021 10:36

В Госдуме предложили ежегодно проверять полицейских на полиграфе

Депутат Андрей Альшевских считает, что каждый случай взяточничества нужно доводить до суда и делать такие процессы публичными
Андрей ЧЕРНЕНКО
Комментарии (8)Комментарии (8)(8)
Депутат Андрей Альшевских считает, что каждый случай взяточничества нужно доводить до суда и делать процессы публичными

Депутат Андрей Альшевских считает, что каждый случай взяточничества нужно доводить до суда и делать процессы публичными

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Альшевских в беседе с изданием "Газета.ru" призвал обеспечить всех сотрудников МВД нагрудными видеорегистраторами и организовать ежегодное прохождение полиграфа.

"Есть смысл подумать над тем, чтобы всех сотрудников ППС снабжать нагрудными видеокамерами, чтобы можно было отслеживать каждое их движение и слово. Также стоит ввести прохождение полиграфа каждым сотрудником, хотя бы раз в год, чтобы понимать, имел ли он противоправный опыт", - заявил он.

Парламентарий считает, что каждый случай взяточничества нужно доводить до суда и делать такие процессы публичными, чтобы была неотвратимость наказания.

Ранее сообщалось о пятерых сотрудников полиции, которых задержали в Орске по подозрению в разбое и превышении должностных полномочий, сообщает телеканал "360". Используя табельные пистолеты Макарова и наручники, они совершили разбойное нападение на местного жителя, похитив его деньги.

До этого в Москве инспектора ДПС задержали сотрудники Главного управления собственной безопасности МВД России за попытку мошенничества. Подозреваемый пытался получить взятку в 35 миллионов рублей, передает Life.ru