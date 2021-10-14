В Госдуме предложили ежегодно проверять полицейских на полиграфе

Депутат Андрей Альшевских считает, что каждый случай взяточничества нужно доводить до суда и делать процессы публичными Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Альшевских в беседе с изданием "Газета.ru" призвал обеспечить всех сотрудников МВД нагрудными видеорегистраторами и организовать ежегодное прохождение полиграфа.

"Есть смысл подумать над тем, чтобы всех сотрудников ППС снабжать нагрудными видеокамерами, чтобы можно было отслеживать каждое их движение и слово. Также стоит ввести прохождение полиграфа каждым сотрудником, хотя бы раз в год, чтобы понимать, имел ли он противоправный опыт", - заявил он.

Парламентарий считает, что каждый случай взяточничества нужно доводить до суда и делать такие процессы публичными, чтобы была неотвратимость наказания.

Ранее сообщалось о пятерых сотрудников полиции, которых задержали в Орске по подозрению в разбое и превышении должностных полномочий, сообщает телеканал "360". Используя табельные пистолеты Макарова и наручники, они совершили разбойное нападение на местного жителя, похитив его деньги.

До этого в Москве инспектора ДПС задержали сотрудники Главного управления собственной безопасности МВД России за попытку мошенничества. Подозреваемый пытался получить взятку в 35 миллионов рублей, передает Life.ru