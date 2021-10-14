В Европарламенте усмотрели причастность России к ослаблению контроля над вооружениями в Европе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В комитете Европарламента по иностранным делам подготовили проект резолюции, в котором отражено, что Россия может иметь отношение к ослаблению архитектуры контроля над обычными вооружениями в Европе.

Составители документа призывают обратить внимание на ситуацию и восстановить контроль. По их мнению, большое влияние на все происходящее оказывает выход России из Договора по открытому небу.

Но при этом в резолюции не отражена позиция Москвы по вопросу ДОН.

Составители документа также приветствуют продление СНВ-III и выражается сожаление в связи с прекращением действия ДРСМД.

Среди прочих угроз для Евросоюза отмечается пандемия, «неспокойное соседство, как на востоке, так и на юге», милитаризации и «злонамеренных» операциях в киберпространстве, пишет RT.

В свою очередь заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов отметил, что Европе следует рассматривать Россию как стабильного и долгосрочного партнера, а не доводить ситуацию до состояния кризиса. Об этом он сказал в беседе с "Известиями".

Ранее на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге подавляющим числом голосов была принята резолюция, в которой указывается на необходимость дополнительных мер против России, если она продолжит интеграцию с Белоруссией и милитаризацию республики, сообщает телеканал "360".