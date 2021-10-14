ФСБ задержала 14 подозреваемых в финансировании "Хайат Тахрир аш-Шам"*

Сотрудники ФСБ России задержали 14 подозреваемых в финансированию запрещенной в РФ террористической организации "Хайат Тахрир аш-Шам"*, действующей на территории Сирии, сообщает ТАСС.

Оперативные мероприятия проведены в семи регионах: Москве, Дагестане, Хабаровском крае, Курганской, Пензенской, Ульяновской и Самарской областях.

"При обысках по адресам проживания у задержанных изъяты средства коммуникаций, платежные инструменты, свидетельствующие о противоправной деятельности, а также религиозно-экстремистская литература", - уточнили в силовой структуре.

По данным ФСБ России, задержанные по идеологическим соображениям обеспечивали денежными средствами "Хайат Тахрир аш-Шам".

Против них возбудили уголовное дело по статье "Содействие террористической деятельности". Санкции статьи предусматривают до 15 лет лишения свободы со штрафом до 700 тысяч рублей.

Оперативные и следственные мероприятия продолжаются.

*запрещенная в России террористическая организация