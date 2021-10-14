Экономист перечислил причины, по которым доллар теряет свои позиции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экономист Антон Табах назвал причины, по которым доллар постепенно ослабляет свои позиции. Если анализировать ситуацию за последние 20 лет, то динамика показывает, что американскую валюту подрывает евро и юань. Сказывается и санкционная политика США, которая осложняет взаимодействие со своей финансовой системой.

Экономит отметил, что несмотря на высокую популярность доллара, тенденция начинает меняться. Но ждать в ближайшее время повсеместный отказ от «американца» не стоит.

- Это процесс, который растянется на десятки лет. Доллар будет постепенно утрачивать свое господство. А в ближайшие полгода-год все точно будет стабильно, - заключил Антон Табах в беседе с телеканалом «360».

В свою очередь Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка, ответил на вопрос, как долго будет укрепляться рубль.

В этом году российская валюта чувствует себя лучше, чем большинство валют развивающихся стран благодаря многолетним пикам цен на нефть и газ. Но несмотря на 60-процентный рост цен на нефть, рубль с начала года укрепился всего на 3,6%. Сдерживают укрепления рубля покупки валюты Минфином, рост доллара в мире, низкий спрос иностранных инвесторов на активы развивающихся стран, рост импорта.

Учитывая многие факторы, аналитик делает вывод, что до конца года ждать принципиального изменения соотношения рубля/доллара не стоит.

На конец года прогнозируем рубль на отметке 73 к доллару и 83 к евро, пишет Российская газета.

Поможет российской валюте и надвигающийся газовый кризис в Европе.

- Природный газ вырос на семь процентов сегодня и на 50 процентов в этом квартале. Энергетический кризис привел к росту цен на нефть до самого высокого уровня за почти три года, - комментирует Пятому каналу экономист, биржевой и финансовый аналитик Владислав Жуковский.