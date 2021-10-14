Шесть человек погибли при перестрелках во время акций протеста в Ливане

В Ливане шесть человек погибли при перестрелках во время акций протеста Фото: REUTERS

Шесть человек погибли, еще 20 получили ранения во время перестрелок во время акций протеста в столице Ливана Бейруте. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на собственный источник в ливанской армии.

Отмечается, что перестрелки продолжают, местами вспыхивают пожары.

Столкновения с огнестрельным оружием произошли в районах Эт-Тайюни и Бадаро в Западном Бейруте во время митинга шиитских партий у Дворца правосудия. Ранения получили не менее 20 человек.

Вооруженные силы страны предупредили, что "военные будут открывать огонь на поражение по любому прохожему, вышедшему на улицу с оружием". Сейчас солдаты прочесывают нижние этажи зданий и крыши. Там могут быть вооруженные люди.

Позже сотрудник посольства РФ в стране сообщил, что среди пострадавших при перестрелках россиян нет.

- Среди сотрудников посольства и граждан РФ в Ливане пострадавших из-за перестрелок в ряде районов Бейрута нет. Мы находимся на постоянной связи с соотечественниками, — цитирует слова советника дипмиссии Дмитрия Лебедева ТАСС.