Российское правительство выделит 28 млрд рублей на выплаты за детей от трех до семи лет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство выделит миллиарды рублей на поддержку семей с детьми.

Как отметил политик, с начала 2021 года было выделено 270 млрд рублей на эти выплаты.

- Кабмин выделит еще 6 млрд рублей на выплаты многодетным семьям, — сказал глава кабмина.

Мишустин добавил, что 28 миллиардов рублей будет выделено на выплаты за детей от трех до семи лет. Он отметил, что таких семей в стране более 2,5 миллионов.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что в бюджете, над которым предстоит работать новому составу парламента в первую очередь, отражены три ключевых приоритета: социальная политика, экономическое развитие и здравоохранение. Например, на социальную политику — прежде всего, поддержку семей с детьми и старшего поколения — предусмотрено на три года 41,5 трлн рублей.