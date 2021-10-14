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Экономика14 октября 2021 14:32

Правительство выделит 28 млрд рублей на выплаты за детей от трех до семи лет

Таких семей в стране более 2,5 миллионов, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Российское правительство выделит 28 млрд рублей на выплаты за детей от трех до семи лет

Российское правительство выделит 28 млрд рублей на выплаты за детей от трех до семи лет

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство выделит миллиарды рублей на поддержку семей с детьми.

Как отметил политик, с начала 2021 года было выделено 270 млрд рублей на эти выплаты.

- Кабмин выделит еще 6 млрд рублей на выплаты многодетным семьям, — сказал глава кабмина.

Мишустин добавил, что 28 миллиардов рублей будет выделено на выплаты за детей от трех до семи лет. Он отметил, что таких семей в стране более 2,5 миллионов.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что в бюджете, над которым предстоит работать новому составу парламента в первую очередь, отражены три ключевых приоритета: социальная политика, экономическое развитие и здравоохранение. Например, на социальную политику — прежде всего, поддержку семей с детьми и старшего поколения — предусмотрено на три года 41,5 трлн рублей.

Cоздание целостной системы поддержки семей с детьми – приоритет работы правительства