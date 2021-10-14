Марш националистов проходит в Киеве

В Киеве проходит марш националистов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Марш националистов в честь дня защитника и защитницы Украины проходит в центре Киева. В мероприятии участвуют представители организаций "Свобода", "Национальный корпус", "Правый сектор"* и "Азов"*.

На кадрах с места событий можно увидеть, что участники марша идут под песню "Батько наш Бандера", которая ранее завирусилась в социальной сети TikTok, и с плакатами, прославляющими лидера националистов. В частности, есть плакаты с надписями на русском языке "Бандера герой — Сталин отстой", "Мельник — герой, Жуков отстой".

Националисты планируют дойти до площади Независимости, после чего отправятся к офису президента Украины. По словам участников мероприятия, так они хотят показать властям, что не допустят предательства страны.

В 2017 году в Киеве проходило шествие, организованное в честь 75-летия со дня создания Украинской повстанческой армии (УПА)*. Колонна участников двигалась из парка Шевченко через Крещатик, Майдан, Владимирский спуск к Контрактовой площади. При этом многие активисты держали в руках флаги националистических организаций. Во главе же колонны шел отряд конной полиции, по обеим сторонам националистов также сопровождают правоохранители.

*Запрещенные в России организации