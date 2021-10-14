Малая атомная энергетика ускорит развитие Арктики

Фото: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

13 октября глава Якутии Айсен Николаев в режиме видеоконференцсвязи принял участие в сессии «Малая атомная энергетика, энергообеспечение для регионов и промышленности» международного форума «Российская энергетическая неделя». Руководитель республики рассказал о проекте строительства безуглеродной атомной станции малой мощности в Усть-Янском районе, который реализуется совместно с Росатомом. Айсен Николаев напомнил о том, в республике централизованным энергоснабжением не охвачено 64% территории, на которой проживает 15% населения республики. Это зона локальной энергетики, где расположены 143 дизельные электростанции. На электроснабжение этих территорий тратится свыше 11 млрд рублей, в том числе субсидии из госбюджета составляют около 10 млрд. рублей.

Для снижения стоимости электроэнергии в крупных населенных пунктах реализован ряд зеленых проектов по строительству комбинированных дизельных станций с солнечной, ветряной электроэнергетикой. Вместе с тем, по мнению Айсена Николаева, для крупных промышленных проектов в Арктике наиболее надежными, безопасными, экономичными и рентабельными являются малые атомные станции. Так, атомная станция малой мощности, которая будет построена в Усть-Янском районе, обеспечит электроэнергией населенные пункты района, в том числе и промышленное освоение золоторудного месторождения Кючус, одного из крупнейших в России. Энергоснабжение этого месторождения будет обеспечиваться от этой атомной станции.

«Симбиоз промышленного, социального, территориального освоения Арктики и надежной, экологически чистой атомной станции малой мощности, я считаю первым шагом к преодолению энергетического голода, по крайней мере в арктической зоне Якутии», – констатировал Глава Якутии. Он также выразил уверенность, в том, что опыт реализации проекта позволит продвинуть вперед развитие якутской Арктики.