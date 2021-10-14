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Общество14 октября 2021 17:55

Телеведущий Александр Масляков награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени

Указ о награждении был опубликован на официальном сайте главы государства
Наталья Смирнова
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Телеведущий Александр Масляков

Телеведущий Александр Масляков

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин наградил телеведущего Александра Маслякова орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени. Указ о награждении был опубликован на официальном сайте главы государства.

В тексте документа сообщается, что ведущий программ Первого канала Александр Масляков награждается за значительный вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную работу.

Александр Масляков - руководитель и бессменный ведущий программы "КВН" на Первом канале с 1964 года. Он также является действительным членом фонда "Академия российского телевидения" и основателем, совладельцем телевизионного творческого объединения "АМИК" ("Александр Масляков и Компания").

Масляков является обладателем десятков премий и наград. В частности - ордена Александра Невского, званием заслуженного деятеля искусств РФ, а также орденами "За заслуги перед Отечеством" четвертой, третьей и второй степени.

Как ранее писал сайт kp.ru, вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко был удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени.