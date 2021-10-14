В центре Тбилиси митингующие требуют освободить Саакашвили

В центре Тбилиси собрался митинг, люди требуют освободить Михаила Саакашвили. Фото: REUTERS

В Тбилиси в среду 14 октября сторонники бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили устроили митинг на площади Свободы в центре города. Акцию организовала партия «Единое национальное движение», ее основателем является Саакашвили. Другие партии, представляющие грузинскую оппозицию, официально не заявляли о намерении участвовать в митинге. Митингующие требуют освободить Михаила Саакашвили, которого задержали и поместили под стражу в пятницу, 1 октября.

Митинг проходит мирно. Все пришедшие люди не поместились на площади Свободы. Прилегающие улицы заполнены народом. Правоохранительные органы из-за митинга перекрыли движение в центре грузинской столицы. На площади развеваются национальные флаги Грузии, можно увидеть флаги Евросоюза, Украины и США.

Напомним, 1 октября 2021 года Михаил Саакашвили в Facebook заявил, что вернулся на родину. В тот же день появилось сообщение о его задержании грузинскими правоохранительными органами. Позже, как сообщал kp.ru, появилась информация о задержании и хозяина квартиры, в которой остановился Михаил Саакашвили.