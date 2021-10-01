Михаил Саакашвили задержан в Грузии Фото: REUTERS

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили задержан грузинским правоохранителями, сообщил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

«Третий президент Грузии, разыскиваемый Михаил Саакашвили, задержан», – объявил он во время брифинга.

По словам Гарибашвили, правоохранительные органы располагали информацией о перемещнии политика еще на Украине. В настоящее время Саакашвили находится под арестом в Руставской тюрьме неподалеку от Тбилиси.

Как ранее писал сайт kp.ru, в МВД Грузии прокомментировали информацию о том, что Саакашвили вернулся на территорию страны, которую покинул восемь лет назад, за несколько дней до окончания срока полномочий главы государства. По данным силовиков, Саакашвили не пересекал государственную границу с Грузией.

Напомним, в пятницу, 1 октября, Саакашвили заявил о возвращении на родину. В видеообращении в Facebook, он сказал, что сейчас находится в Батуми, куда приплыл по морю.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что ситуация вокруг Саакашвили вызвала беспорядки, расшатав обстановку перед выборами в стране.