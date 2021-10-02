В Грузии задержан владелец квартиры, в которой укрывался Саакашвили

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили Фото: REUTERS

В Грузии задержан владелец квартиры в Тбилисси, в которой экс-президент Михаил Саакашвили укрывался после возвращения в страну. Он не был в Грузии восемь лет и вернулся на родину накануне муниципальных выборов, которые проходят 2 октября 2021 года.

"МВД Грузии ведет расследование по факту незаконного пересечения государственной границы Грузии... В рамках расследования тбилисская полиция задержала владельца жилой квартиры 1958 года рождения за укрывательство", - сообщает служба безопасности Грузии.

По статье, которая инкриминируется владельцу тбилисской квартиры, ему грозит штраф или домашний арест на срок до 2 лет, либо лишение свободы на срок до 2 лет, пишет ТАСС.

Как ранее писал сайт kp.ru, Михаил Саакашвили отправил письмо своим сторонникам из заключения. Он заявил, что приговоры против него сфабрикованы.