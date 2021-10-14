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Политика14 октября 2021 19:39

Мантуров заявил, что Финляндия может разрешить въезд российским туристам, вакцинированным "Спутником"

Этот вопрос обсуждался в ходе российско-финской межправительственной комиссии
Наталья Смирнова
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Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российские туристы, привитые от коронавируса отечественным "Спутником", в скором времени могут получить возможность путешествовать по Финляндии. Этот вопрос обсуждался в ходе российско-финской межправительственной комиссии.

Как сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, который выступал сопредседателем межправкомиссии, вопрос разрешения на въезд для российских туристов обсуждался сторонами.

"Мы в этом направлении только начали взаимодействовать, сегодня поставили на повестку дня этот вопрос. Коллеги из российского Минздрава уже начали отрабатывать с финскими партнерами", - рассказал Мантуров.

По его словам, Россия и Финляндия также договорились о запуске туристических поездов "Аллегро" между Санкт-Петербургом и Хельсинки. Они могут встать на маршрут уже в ближайшее время, пишет ТАСС.

Как ранее писал сайт kp.ru, власти Финляндии решили открыть для пассажирского сообщения пограничный пункт «Вайниккала», который был закрыт более полутора лет из-за пандемии коронавируса. Именно через этот пункт проходили скоростные поезда «Аллегро».