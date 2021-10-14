ЛНР обвинила СБ Украины в пытках задержанного для дачи ложных показаний

Военнослужащий ЛНР был задержан на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Полиция Луганской народной республики обвинила Службу безопасности Украины в пытках против задержанного военного ЛНР. По данным ведомства, украинская СБ, помимо физического насилия, заставляет мужчину принимать психотропные препараты, чтобы он дал ложные показания.

"В подтверждение этому на представленном украинскими спецслужбами видео допроса у наблюдателя СЦКК ЛНР скрыто лицо, несмотря на ранее опубликованные украинской стороной фото с похищенным", - говорится в Телеграм-канале полиции ЛНР.

Речь идет про задержанного украинской стороной военнослужащего ЛНР. По данным СБУ, он подозревается в умышленном убийстве, которое было совершено в 2010 году. На момент задержания военнослужащий входил в состав одного из подразделений народной милиции Луганской народной республики.

Как ранее писал сайт kp.ru, Луганск потребовал от Киева немедленно вернуть захваченного украинскими диверсантами представителя ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Андрея Косяка. Причем - без выставления условий. Об этом заявила представитель Республики в минской подгруппе по гуманитарным вопросам, руководитель рабочей группы по обмену военнопленными Ольга Кобцева.