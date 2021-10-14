Обладателей Мишленовских звезд назвали 14 октября Фото: Иван МАКЕЕВ

Семь московских ресторанов получили звезду "Мишлен" - самую престижную награду в области ресторанного бизнеса в мире. Заведения, которые заняли места в первом выпуске всемирно известного гастрономического гида по России, назвали в четверг, 14 октября, в концертном зале "Зарядье".

Первым звезду "Мишлен" получил ресторан современной авторской кухни Анатолия Казакова Selfie. Также первыми заведениями в столице, попавшими в мишленовский гайд, стали ресторан с видом на Красную площадь "Белуга", винный ресторан Grand Cru, панорамный ресторан с авторской кухней White Rabbit, экологичное гастробистро Biologie, ресторан морепродуктов Сахалин и ресторан современной русской кухни Savva.

Две звезды "Мишлен" получили два московских ресторана - Chef’s Table и Artest.

Еще три ресторана получили зеленую звезду "Мишлен", которая выдается за экологичные методы работы. Это московские Бьорн, Биология и Twins Garden.

Ранее сайт kp.ru составил московский гастрономический гид и рассказал, где попробовать блюда по-московски. Одного специализированного заведения, где можно заказать исключительно блюда по-московски пока нет. Пробовать на вкус столичную еду придется в нескольких ресторанах.