Александр Хинштейн попросит Генпрокуратуру проверить информацию о зарубежном счете депутата Госдумы

Заместитель секретаря генсовета "Единая Россия" Александр Хинштейн Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель секретаря генсовета "Единая Россия" Александр Хинштейн направит запросы в Генпрокуратуру, Центризбирком и Росфинмониторинг для проверки информации о том, что у депутата нового созыва Госдумы Алексея Веллера могут быть средства за рубежом.

Новости о том, что на банковском счете парламентария в Лихтенштейне может лежать 4,1 миллиона евро, ранее появились в ряде российских СМИ. Хинштейн обратил на них внимание и в своем Телеграм-канале напомнил, что это запрещено по закону, принятому ранее по инициативе президента. Иметь деньги на зарубежных счетах члены Госдумы не могут - вне зависимости от того, какая сумма там находится.

"Есть счёт - значит, долой с госслужбы или из депутатов! В этом вопросе у «Единой России» нет и не может быть двух мнений. О результатах проверок обязательно сообщим", - написал Хинштейн.

Как ранее писал сайт kp.ru, депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн в своем телеграмм-канале рассказал о криминальном прошлом нового главы ГАУ Самарской области «Государственная экспертиза проектов в строительстве» Александра Балашова. Как выяснилось, чиновник в 2014 году был привлечен к ответственности за кражу в магазине.