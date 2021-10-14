В СПЧ предложили не считать международные премии поводом к признанию иноагентом

Решение о включении в список СМИ-иноагентов публикует Минюст Фото: GLOBAL LOOK PRESS

К законодательству об иностранных агентах в России подготовили ряд поправок. Они были созданы членами Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Евой Меркачевой и Леонидом Никитинским.

В законопроекте о поправках к законодательству члены СПЧ предлагают не признавать международные премии и призы поводом для включения в реестр иноагентов. А некоммерческие организации или физические лица они предлагают предупреждать до момента признания их иноагентами. В этом случае им, считают Меркачева и Никитинский, должны быть предоставлены три месяца для того, чтобы направить в уполномоченный орган мотивированный ответ и предпринять действия в целях исключения указанных оснований, пишет Интерфакс.

Как ранее писал сайт kp.ru, 14 октября Минюст России расширил список СМИ-иноагентов. В него попала некоммерческая организация по защите прав человека "Якутия - наше мнение"