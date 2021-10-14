Директор солиста "Бутырки" назвала настоящую причину его госпитализации

Солист группы "Бутырка" Владимир Ждамиров. Фото: Инстаграм

Директор солиста шансон-группы "Бутырка" Владимира Ждамирова опровергла информацию о том, что он был госпитализирован из-за коронавирусной инфекции. По ее словам, музыкант не болен COVID-19, он пережил инфаркт.

Как рассказала представитель Ждамирова РИА ФАН, в ночь с 13 на 14 октября мужчина был экстренно доставлен в одну из больниц в Москве. Благодаря тому, что врачи предприняли все необходимые меры, его жизни ничего не угрожает. Сейчас Ждамиров чувствует себя гораздо лучше. Он в сознании и идет на поправку.

Информация о том, что музыкант был госпитализирован с коронавирусом, появилась в интернете сразу после сообщений о госпитализации. Директор Ждамирова, однако, попросила поклонников и прочих людей не приписывать музыканту дополнительные диагнозы.

Как ранее писал сайт kp.ru, источники из окружения президента Чехии Милоша Земана раскрыли его диагноз. Глава государства, который накануне был госпитализирован по неназванной причине, страдает печеночной энцефалопатией.