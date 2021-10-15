В Белоруссии правоохранители установили активных подписчиков экстремистских Telegram-каналов

МВД Белоруссии установило почти всех активных подписчиков экстремистских Telegram-каналов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Белорусские правоохранители смогли установить личности практически всех администраторов и наиболее активных подписчиков экстремистских Telegram-каналов, сообщили в министерстве внутренних дел республики.

В сообщении белорусского МВД, опубликованном в официальном ТГ-канале ведомства, отмечается, что сотрудники правоохранительных органов продолжают «документирование всех размещаемых в мессенджерах и соцсетях сообщений, побуждающих к экстремистской деятельности, а также других действий интернет-пользователей по созданию протестной активности».

Уточняется, что экстремистскими сообщениями считаются публикации, которые призывают граждан к экстремистской деятельности и пропагандируют ее, а также признанная экстремистской по решению суда информационная продукция.

Кроме того, сообщается, что «создатели, организаторы и участники экстремистских формирований», в том числе и те, что объединились с помощью интернет-ресурсов для публикации агитационных материалов, «будут привлекаться к уголовной ответственности по статье 361-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь».