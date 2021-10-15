Украинский военный корабль, терпевший бедствие в Черном море, вернулся в порт Одессы

Терпевшее бедствие в Черном море судно ВМС Украины вернулось в порт Одессы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинский военный корабль, экипаж которого сообщил об аварийной ситуации на борту, вернулся в порт Одессы. Ранее сообщалось, что судно Военно-морских сил Украины (ВМСУ) терпит бедствие возле острова Змеиный в Черном море, командование ведомства развернуло спасательную операцию.

«Корабль ВМС ВС Украины, который во время выполнения задач по назначению потерпел бедствие в акватории Черного моря, вернулся в пункт постоянной дислокации в городе Одесса», - говорится в сообщении, опубликованном на странице ВМСУ в Facebook.

Отмечается, что «несмотря на штормовые условия, благодаря умелым и оперативным действиям экипажа удалось локализовать последствия аварийной ситуации и не допустить дальнейшее затопление отсеков корабля».

Напомним, как писал сайт kp.ru, 13 октября украинский военный корабль из-за резкого ухудшения погоды и высоких волн напоролся на некий объект и получил пробоину. В результате вода хлынула в два отсека, и судно начало тонуть, было принято решение установить корабль на якорь. В спасательной операции задействовали водные суда и авиацию, однако работы по спасению корабля и его экипажа осложнял продолжавшийся шторм.