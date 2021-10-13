В Черном море терпит бедствие корабль ВМФ Украины, затоплено два отсека

Инцидент произошел из-за резкого ухудшения погодных условий Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Черном море около острова Змеиный встал на якорь корабль Военно-морского флота Украины "Балта". Судно терпит бедствие, однако угрозы для экипажа нет.

Как сообщает народный депутат Украины Михайло Забродський, уже затоплено два отсека корабля. ЧП на борту судна произошло около 14 часов назад. "Балта" потеряла ход и стоит на якоре.

В своем Facebook информацию подтверждает пресс-служба ВМС Украины. По данным ведомства, инцидент произошел из-за резкого ухудшения погодных условий. Экипажу пришлось бороться за жизнь, однако сейчас ситуация стабильно, жизни людей ничего не угрожает.

"Благодаря скоординированным и уверенным действиям экипажа корабля чрезвычайная ситуация сумела стабилизироваться. Угрозы жизни личного склада нет. Угрозы потери судна нет. В настоящее время проводится операция по оказанию помощи кораблю аварийного судна и возврату его в пункт постоянного развертывания", - сообщает ВМС Украины.

Как ранее писал сайт kp.ru, американская атомная ударная подводная лодка класса Seawolf USS Connecticut (SSN 22) стала участником столкновения с неизвестным объектом под водой. Угрозы ядерного взрыва, по сообщению официальных ведомств, нет.