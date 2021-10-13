Украинский военный корабль терпит бедствие в Черном море: «Затопило два отсека. Шторм продолжается…»

Судно размагничивания "Балта" военно-морских сил Украины. Фото: YouTube

Это случилось 13 октября в Черном море возле острова Змеиный. Там из-за резкого ухудшения погоды (волна поднималась до 3-4 метров) произошло ЧП с судном размагничивания "Балта" военно-морских сил Украины(ВМСУ). По докладу капитана, судно напоролось на неизвестный объект и получило пробоину. Возникла аварийная ситуация. Вода хлынула в два отсека и стала затапливать их. Экипаж стал бороться за живучесть корабля.

Было принято решение установить корабль на якорь. Командование ВМСУ развернуло спасательную операцию, в которой были задействованы корабли, лодки и самолеты. Штаб украинского флота сообщает: "Благодаря уверенным действиям экипажа корабля чрезвычайная ситуация стабилизировалась. Угрозы жизни личного состава нет. Угрозы потери судна нет. В настоящее время проводится операция по оказанию помощи аварийному судну и возврату его в пункт постоянного базирования".

Но шторм продолжается. А это серьезно мешает проведению спасательной операции.

Кстати судно «Балта» было полностью отремонтировано год назад. Об этом был отчет ВМС Украины. На «Балте» перебрали оборудование, двигатели, провели чистку и инспекцию корпуса и даже покрасили.

И вот такое ЧП...

ВОЕННОЕ ДОСЬЕ "КП"

Судно размагничивания "Балта" предназначено для снижения действия собственных магнитных полей кораблей, которые состоят на вооружении флота. Это делается для повышения надёжности работы приборов и вооружения.

"Балта" была построена в Гданьске (Польша). В 1987 году корабль вошел в состав Черноморского флота ВМФ СССР с базированием в Севастополе. После развала Советского Союза был передан ВМС Украины (с бортовым номером U811).

Технические характеристики «Балты»:

Водоизмещение — 1 811 тонн

Длина — 69,5 м

Ширина — 13,8 м

Осадка — 3,98 м

Энергетическая установка — два дизеля Zgoda-Sulzer AL25D мощностью по 1 470 л.с., два вспомогательных дизель-генератора мощностью 384 кВт и 180 кВт

Скорость хода — 13,6 узлов

Дальность плавания — 1 200 миль

Автономность — 30 суток

Экипаж — 45 человек