Сервис для оплаты проезда Face Pay запустили на всех станциях московского метро Фото: Иван МАКЕЕВ

Система оплаты проезда Face Pay с пятницы, 15 октября, заработала на всех станциях метро Москвы.

Российская столица стала первым городом в мире, где подобный сервис запущен в таком большом масштабе. Подключение к системе осуществляется на добровольной основе, Face Pay будет действовать наряду с другими способам оплаты проезда, сообщается на сайте мэра Москвы.

Новый сервис по распознаванию лиц позволяет пассажирам оплачивать проезд бесконтактно – для этого достаточно посмотреть в камеру на турникете. Подключиться к системе можно, привязав свою фотографию, банковскую карту и карту «Тройка» через приложение «Метро Москвы». После этого, нужно найти специальный турникет, на который укажет соответствующая наклейка на полу. Когда пассажир, подключившийся к сервису, посмотрит в камеру на турникете, деньги за проезд спишутся автоматически.

Как отмечается в сообщении, все данные пользователей надежно защищены, а камера считывает лишь биометрический ключ, а не персональную информацию о пассажирах. По прогнозам столичных властей, в ближайшие два-три года системой будут пользоваться 10-15% пассажиров.