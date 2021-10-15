Роспотребнадзор предложил создать систему для депортации инфицированных иностранцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

Роспотребнадзор предложил систему, позволяющую выявлять инфицированных иностранцев и депортировать их.

Законопроект о создании федеральной системы сведений санитарно-эпидемиологического характера размещен на портале нормативно-правовых актов. Как сообщается в документе, система позволит организовать взаимодействие между различными ведомствами, чтобы не допустить «осуществление трудовой деятельности иностранными гражданами или лицами без гражданства», которые могут быть «источником распространения инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих». На основе эти сведений будут приниматься решения о депортации инфицированных иностранцев, говорится в законопроекте.

Информация о зараженных иностранцах будет поступать от Роспотребнадзора, Министерства здравоохранения и органов местного самоуправления. Кроме того, система будет прогнозировать санитарно-эпидемиологическую обстановку. В случае принятия законопроекта, документ вступит в силу с 31 октября этого года.