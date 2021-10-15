В Беларуси спасатель нырнул в яму с нечистотами за новорожденным, которого выбросила мать

Новорожденного, которого мать выкинула в яму с нечистотами, спасли в Беларуси. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В белорусском городе Гомель спасли новорожденного, которого мать выбросила в выгребную яму уличного туалета. Как рассказали в пресс-службе МЧС Беларуси, это произошло утром 15 октября. Младенца нашли работники пункта приема стеклотары и вызвали спасателей.

Сотрудники МЧС примчались через пять минут. Начальник караула Александр Сабодаш подбежал к туалету и прыгнул в выгребную яму с нечистотами.

- Я в первые секунды и не разобрался, что это ребенок. Затем услышал очень слабый плач малыша. В этот же момент крикнул спасателям, чтобы снимали куртки боевой одежды и не дожидаясь коллег, прыгнул за новорожденным в яму, - рассказал Сабодаш.

Младенца достали из нечистот, завернули в спасательскую куртку и полотенца, которые принесли женщины из пункта приема стеклотары. Это оказался мальчик. Сейчас он в реанимации в тяжелом состоянии, а со спасателями, которые доставали малыша из ямы, и работницами пункта работают психологи.

В этом туалете нашли младенца. Чтобы спасти малыша, спасатель прыгнул в выгребную яму. Фото: МЧС Беларуси.

Оказалось, что ребенка родила и бросила в туалет 26-летняя женщина. Ее нашли.

Ранее kp.ru рассказывала о женщине из Екатеринбурга, которая родила ребенка в туалете и выбросила его в мусорку. Малыша удалось спасти.