Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
В мире15 октября 2021 15:14

В Беларуси спасатель нырнул в яму с нечистотами за новорожденным, которого выбросила мать

Ребенок в больнице в тяжелом состоянии, с МЧСовцем работают психологи
Наталья ПАРТОЛИНА
Наталья ПАРТОЛИНА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Новорожденного, которого мать выкинула в яму с нечистотами, спасли в Беларуси.

Новорожденного, которого мать выкинула в яму с нечистотами, спасли в Беларуси.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

В белорусском городе Гомель спасли новорожденного, которого мать выбросила в выгребную яму уличного туалета. Как рассказали в пресс-службе МЧС Беларуси, это произошло утром 15 октября. Младенца нашли работники пункта приема стеклотары и вызвали спасателей.

Сотрудники МЧС примчались через пять минут. Начальник караула Александр Сабодаш подбежал к туалету и прыгнул в выгребную яму с нечистотами.

- Я в первые секунды и не разобрался, что это ребенок. Затем услышал очень слабый плач малыша. В этот же момент крикнул спасателям, чтобы снимали куртки боевой одежды и не дожидаясь коллег, прыгнул за новорожденным в яму, - рассказал Сабодаш.

Младенца достали из нечистот, завернули в спасательскую куртку и полотенца, которые принесли женщины из пункта приема стеклотары. Это оказался мальчик. Сейчас он в реанимации в тяжелом состоянии, а со спасателями, которые доставали малыша из ямы, и работницами пункта работают психологи.

В этом туалете нашли младенца. Чтобы спасти малыша, спасатель прыгнул в выгребную яму. Фото: МЧС Беларуси.

В этом туалете нашли младенца. Чтобы спасти малыша, спасатель прыгнул в выгребную яму. Фото: МЧС Беларуси.

Оказалось, что ребенка родила и бросила в туалет 26-летняя женщина. Ее нашли.

Ранее kp.ru рассказывала о женщине из Екатеринбурга, которая родила ребенка в туалете и выбросила его в мусорку. Малыша удалось спасти.