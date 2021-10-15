Талибы* проведут переговоры с Россией 20 октября 2021 года

Представители "Талибана"* проведут переговоры с Россией 20 октября 2021 года Фото: REUTERS

Специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии Министерства иностранных дел России Замир Кабулов сообщил, что талибы* приняли приглашение посетить Москву для переговоров по Афганистану.

- Приглашена делегация от Кабула, и принципиальное решение об участие ими уже принято. Мы ждем только состава делегации. Двадцатого имеем в виду провести откровенный разговор с представителями нового афганского руководства, — рассказал дипломат.

Кабулов уточнил, что Москва выскажет свои претензии "Талибану"*, однако это будет проходить не в формате требований, а в форме совещания, как можно исправить ситуацию. При этом Россия не ожидает каких-либо прорывных решений.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин не планирует встречаться с представителями радикального движения "Талибан"* во время их визита в Москву.

*Запрещенная в России террористическая организация