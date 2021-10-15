Собянин назвал очень высокими темпы роста заболеваемости COVID-19 в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал очень высокими темпы роста заболеваемости ковида в столице и напомнил о важности вакцинации. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Мэр Москвы Сергей Собянин обеспокоен растущим количеством инфицированных коронавирусом в столице. Он назвал высоким темпы роста заболеваемости ковидом в Москве. Такое заявление Собянин сделал 15 октября, в пятницу, во время посещения центра вакцинации от COVID-19 в ГУМе и пункт экспресс-тестирования на антиген коронавирусной инфекции.

"В Москве, к сожалению, наблюдается значительный рост ковида, в неделю по 20-30%. Это очень высокие темпы роста", - заявил Сергей Собянин.

Мэр подчеркнул важность соблюдения санитарных правил и прочих мер профилактики ковида – своевременного тестирования и вакцинации.

Сейчас в ГУМе работает пункт вакцинации, где могут привиться или ревакцинироваться до 5 тысяч человек в сутки, и пункт, где можно пройти экспресс-тестирование на ковид.

С 11 октября из 876 человек, которые прошли тестирование на коронавирус в ГУМе, положительный результат тесты показали у 33.

Ранее kp.ru рассказывала, как проходит вакцинация в ГУМе, и долго ли надо стоять в очереди.