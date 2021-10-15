Около 200 человек устроили бунт в колонии во Владикавказе, волнения были подавлены

Около 200 человек устроили беспорядки в колонии №1 во Владикавказе на улице Карабулакская. Это примерно треть от общего количества заключенных, которые находятся в исправительном учреждении.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах Северной Осетии и региональный Минздрав, из-за бунта на место инцидента была вызвана скорая помощь. Медики дежурили у колонии.

Беспорядки удалось оперативно подавить. Об этом сообщил источник РИА Новости в экстренных службах. Информации о пострадавших пока нет.

Как ранее писал сайт kp.ru, в Керченской исправительной колонии №2 уже в течение нескольких дней заключенные и сотрудники не могут посещать туалеты и душевые, здесь засорена канализация.