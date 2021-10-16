Вучич заявил, что Сербию не устраивает предложенная Россией цена на газ

Президент Сербии Александр Вучич Фото: REUTERS

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград не устраивает предложенная Москвой цена на газ в в следующем году, и он будет просить главу российского государства Владимира Путина оставить в 2022-м нынешнюю сниженную стоимость «голубого топлива» для республики.

Дело в том, что по нынешнему контракту Сербия платит 270 долларов за тысячу кубометров газа, но срок договора о «лучшей цене в Европе» истекает в конце года. А теперь, по словам Вучича, Россия предложила новую формулу расчета, согласно которой стоимость тысячи кубометров возрастает до 790 долларов.

«Кто будет платить за это? У кого есть такие деньги?» - задался вопросом сербский лидер в эфире телеканала TV Prva.

Он сообщил, что Белград предложил Москве другую формулу расчета, по которой цена газа составила бы 510 долларов, но Сербия и «это не может оплачивать».

«Поэтому так важна моя встреча с Путиным 25 ноября», - подчеркнул Вучич.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сербский лидер говорил, что во время переговоров с президентом России он намерен обсудить цены на газ и попросить «максимально большой процент нефтяной формулы и как можно более низкий процент биржевой».